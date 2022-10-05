Dolar
18.58
Euro
18.47
Altın
1,716.41
ETH/USDT
1,352.40
BTC/USDT
20,223.00
BIST 100
3,494.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Anakara’da Lova İnovasyon Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 05.10.2022
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi.

Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.

Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi
Türkiye ve dünya gündemi
TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna savaşında, uluslararası hukukun ihlal edildiğini birçok vesile ile tekrarlıyoruz

Benzer haberler

14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı

Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet