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Cıbıltepe'de yeni sezon öncesi altyapı çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Hüseyin Demirci   | 20.11.2022
Cıbıltepe'de yeni sezon öncesi altyapı çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

Kars Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesinin ortaklaşa sürdürdükleri kayak merkezi oteller bölgesindeki yolların asfalt çalışması aralıksız devam ediyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, Aras EDAŞ ekipleri de kendi bölgelerindeki altyapı çalışmaları kapsamında elektrik hatlarını yer altına alıyor.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezindeki eksik kalan altyapı çalışmalarının tamamlanması için büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Sarıkamış'ın kış turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kış sezonuna sorunsuz girmek istediklerini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Oteller bölgesinde bazı yollarımız geçen sene asfaltlanmamıştı. Bu sene şartların müsait olmasıyla hızlı bir şekilde yarım kalan yollarımızın asfaltlama çalışması tamamlanıyor. Bunun yanında kayak merkezimdeki tesislerimize direklerle gelen elektrik hatlarımız yer altına alınıyor. Bu manada her zaman yardımlarını bizden esirgemeyen başta Valimiz Türker Öksüz'e, Kaymakam Doğan Kemelek ve Belediye Başkanı Harun Hayali'ye otel işletmecileri adına şükranlarımızı sunuyoruz."

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