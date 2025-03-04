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CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.

Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.



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