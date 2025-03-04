CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.
Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
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