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Ceren Damar'ın katilinin anne ve babasına dava açıldı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet'in anne, babası hakkında Damar'ın manevi hatırasına hakaret ve ailesini tehdit ettikleri için dava açıldı.

Tanju Özkaya, Muhammed Boztepe   | 12.08.2021
Ceren Damar'ın katilinin anne ve babasına dava açıldı

Ankara

Ceren Damar'ın anne ve babasının şikayeti üzerine şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Ceren Damar'ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatıldı. Bu eyleminden dolayı Hikmet'in, 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Hasan İsmail Hikmet'i annesi Hatice, babası Ömer Hikmet'in sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde Damar'ın anne, babasını tehdit ettikleri kaydedildi. Ayrıca ikilinin, hayatını kaybeden Ceren Damar'ın hatırasına hakarette bulundukları bildirilen iddianamede, şüphelilerin, söz konusu suçları zincirleme şekilde işledikleri vurgulandı.

İddianamede, "Şüpheliler, yazılı iletiler paylaşarak müştekilere yönelik olarak zincirleme suretle kişinin hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği, şikayet dilekçesi, ekran çıktısı ve şüphelilerin savunması içeriği göz önüne alındığında soruşturma evresi sonunda toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Hapis cezası talep edildi

İddianamede, şüpheli Hatice Hikmet'in "ölen kişinin hatırasına hakaretten" 4 aydan 4 yıla, tehditten 7,5 aydan 3,5 yıla ve hakaretten 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Ömer Hikmet için de "ölen kişinin hatırasına hakaretten" 4 aydan 4 yıla, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheliler, 8 Aralık'ta 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülmüştü.

Damar'ı önce tabancayla vurup sonra 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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