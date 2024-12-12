Dolar
34.90
Euro
36.75
Altın
2,686.92
ETH/USDT
3,966.60
BTC/USDT
101,600.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yıl dönümünde Ankara'da anıldı

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesinin işbirliğiyle Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 96. yılı vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yıl dönümünde Ankara'da anıldı

Ankara

Ankara'da Cengiz Aytmatov Parkı'nda düzenlenen törene, yazar Aytmatov'un oğlu Sancarbek Aytmatov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev, Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı.

Sancarbek Aytmatov, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Babama Türkiye'ye gittiğini ve Türkiye'nin özelliğinin ne olduğunu soruyordum. Babam da bunun Türkiye'deki insanların kalplerindeki sıcaklık olduğunu söylüyordu." dedi.

Etkinliklerin düzenli şekilde Türkiye'de yapılmasının sembolik olduğunu söyleyen Aytmatov, Ortak Türk Alfabesi'nin kabul edilmesinin ışığında bu tür etkinliklerin özel bir anlam kazandığını vurguladı.

Aytmatov, "Kitap okumak zorundayız, kitaplar hakkında çok konuşmamalıyız, onları hissetmeliyiz." diyerek, anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Elçi-Müsteşarı Akayev de Cengiz Aytmatov Parkı'nın 2008'de açıldığını ve Türkiye'de birçok sokak ve caddeye Kırgız yazarın isminin verildiğini dile getirdi.

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Zorlu ise bir neslin kişiliğinin oluşması ve gelişmesinde Cengiz Aytmatov'un eserlerinin etkisinin olduğunu ifade etti.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Güçlü de 1969'da yayınlanan kitabının Türkiye'de okunmasıyla Aytmatov ile Türk milleti arasında bağın başladığını anlattı.

Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosu Kurt ise vefatının 96. yılında Cengiz Aytmatov'u rahmetle andığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kırgız sanatçılar kopuz çaldı.

Aytmatov'un oğlu, davetlilerle birlikte babasının anıtına çelenk ve karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldı
Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi
Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yıl dönümünde Ankara'da anıldı
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
Somali Adalet Bakanı Sheikhali'den Türkiye'nin Afrika'daki arabuluculuk rolüne övgü

Benzer haberler

Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yıl dönümünde Ankara'da anıldı

Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yıl dönümünde Ankara'da anıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet