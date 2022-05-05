Dolar
14.86
Euro
15.71
Altın
1,899.35
ETH/USDT
2,926.00
BTC/USDT
39,443.00
BIST 100
2,484.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukraynalı yetkililer, Rus güçleri tarafından vurulan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Çay Barajı tam doluluğa ulaştı

Afyonkarahisar'da 15 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Çay Barajı'nın son yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Arif Yavuz, Kadir Kiper   | 05.05.2022
Çay Barajı tam doluluğa ulaştı

Afyonkarahisar

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de twitter hesabından, Çay Barajı'nın doluluğa ulaşması nedeniyle savaklardan bir miktar suyun tahliye edildiği videoyu paylaştı.

Bölgedeki 18 bin 550 dekar tarımsal arazinin sulayacak Çay Barajı'nın yılda da 8,38 milyon metreküpte içme suyu sağlayacağı belirtildi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan barajın bölgenin en büyük yatırımı olduğunu ve içme suyu ile tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi.

Barajın 105 metre yükseklik ile 15 milyon metreküp su depolama alanına sahip olduğunu dile getiren Atlı, "Bu yılki yağışlarla barajımız, yüzde 100 doluluğa ulaşmıştır. Hatta baraj doluluğu nedeniyle savaklardan tahliye edilen suyun bir kısmı, Eber Gölü'müze de can vermiştir. Hem içme suyu hem de tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Çay Barajı'mızdan bölge halkımız faydalanmaya başlamıştır." dedi.

Atlı, bölge çiftçisinin sulu tarımla, halkına da membaa kalitesindeki içme suyuyla yüzünün güleceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çay Barajı tam doluluğa ulaştı

Çay Barajı tam doluluğa ulaştı

Frigya'daki esnaf turist yoğunluğundan memnun

Asırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibi

Sultandağı'nın Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlere hazırlanıyor

Sultandağı'nın Selçuklu Kent Meydanı tarihi filmlere hazırlanıyor
Ramazan Bayramı'nda ağızları ekmek kadayıfı ve lokum tatlandıracak

Ramazan Bayramı'nda ağızları ekmek kadayıfı ve lokum tatlandıracak
Afyonkarahisar'da kiraz bahçelerinde foto safari

Afyonkarahisar'da kiraz bahçelerinde foto safari