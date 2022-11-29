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Çavuşoğlu, Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı'nın toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı’nın toplantısına katıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.11.2022
Çavuşoğlu, Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı'nın toplantısına katıldı

Bükreş

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Bükreş'te bulunan Çavuşoğlu, sosyal medyadaki açıklamasında, Münih Güvenlik Konferansı’nın Bükreş toplantısında Karadeniz güvenliğine yönelik güncel sınamaları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, gün içinde Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, ardından NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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