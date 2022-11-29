Çavuşoğlu, Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı'nın toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı’nın toplantısına katıldı.
Bükreş
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Bükreş'te bulunan Çavuşoğlu, sosyal medyadaki açıklamasında, Münih Güvenlik Konferansı’nın Bükreş toplantısında Karadeniz güvenliğine yönelik güncel sınamaları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini bildirdi.
Çavuşoğlu, gün içinde Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, ardından NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.