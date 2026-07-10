CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir." dedi.

Erdoğan, "Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.