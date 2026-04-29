CANLI -Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Bölgemizde ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek tarihimize, istikbalimize ihanet olacaktır. Hiç kimse böyle bir vebali taşıyamaz. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz." dedi.