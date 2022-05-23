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Çankırı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Muhammed Kaygın   | 23.05.2022
Çankırı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın 31 işçisini taşıyan Y.Ş. idaresindeki 18 DN 796 plakalı otobüs, Çankırı-Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının kazasına şahitlik etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Şu an can kaybının olmadığını belirten Ayaz, "3 ağır yaralımız, 15 hafif yaralımız var. Tüm yaralılarımızın hastaneye sevki sağlandı. Bundan sonraki durumlarını oradan takip edeceğiz. Konuyla ilgili adli idari tahkikat devam edecek. Allah tekrarını göstermesin, beterinden korusun." dedi.

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