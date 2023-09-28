Çankırı'da çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Çankırı'nın Orta ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çankırı
Tutmakçı Bayındır Yunt mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün yangın söndürme helikopteriyle müdahale ettiği çalışmalara Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile Ankara Çubuk ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri destek verdi.
Yağmurun başlamasının da etkisiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
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