Dolar
33.75
Euro
37.39
Altın
2,502.59
ETH/USDT
2,597.50
BTC/USDT
58,787.00
BIST 100
10,054.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CerModern'de "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde konuşuyor. P Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Ferhat Yazıcı  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çankırı

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlandı.

Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Karapınar'da 2 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç'tan, 7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı

Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı

Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet