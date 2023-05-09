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Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Çankırı'da trafik denetimi gerçekleştirildi.

Muhammed Kaygın  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Çankırı

Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji belgesinde geçen "2021-2030 yılları arası trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarının sıfırlanması" hedefi kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çankırı-Ankara kara yolu Germece mevkisinde denetim yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan Cayrokopter ile yapılan denetimde, 256 araç kontrol edildi, 2 araç sürücüsü hakkında idari işlem uygulandı.

Havadan trafik denetimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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