Çankırı ve Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Çankırı ve Bolu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çankırı

Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, su birikintileri nedeniyle şerit çekerek kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapattı.

Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, kovalarla iş yerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de su baskınları nedeniyle çalışma yürütüyor.

Bolu

Bolu'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak, yerini öğleden sonra doluya bıraktı.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.