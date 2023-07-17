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Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de açıklamalarda bulunuyor.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını

Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uğur Ulu  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

İlçeye bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 28 personel görevlendirildi.

Ekipler yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale ediyor.

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