Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını
Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale
İlçeye bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 28 personel görevlendirildi.
Ekipler yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.