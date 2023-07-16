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Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burak Akay  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Canakkale

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

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