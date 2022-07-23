Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,520.80
BTC/USDT
22,154.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Burak Akay   | 23.07.2022
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 110 personelle karadan müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin ilk müdahaleyi 3 dakika içinde yapmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı ülkesindeki PKK terör propagandası nedeniyle Dışişlerine çağrıldı
Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı
Emine Erdoğan'dan "Ukrayna 2. Lider Eşleri Zirvesi"ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Kendilerine güvenselerdi en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi

Benzer haberler

Midilli Adası'nda orman yangını evlere sıçradı

Midilli Adası'nda orman yangını evlere sıçradı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor

Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor
Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı

Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı
Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi