Dolar
30.71
Euro
32.91
Altın
1,992.85
ETH/USDT
2,623.30
BTC/USDT
49,217.00
BIST 100
8,994.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı

Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle oluşan taşkında bölgedeki bazı tarlalar su altında kaldı.

Burak Akay, Çiğdem Münibe Alyanak  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı

Çanakkale

Valilikten yapılan açıklamada, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana geldiği bildirildi.

Bölgedeki vatandaşların çay yatağına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, AA muhabirine, Karamenderes Çayı'nın bazı yerlerinde 300-500 metre genişliğinde iki setin bulunduğunu, tarlaların her yıl taşkın nedeniyle su altında kaldığını söyledi.

Çayda temizlenmesi gereken yerlerin bulunduğunu belirten Şen, "Kumkale Ovası'ndan Pınarbaşı'na kadar olan tüm tarlalar su altında kaldı. Tarlalarda şu an ağırlıklı olarak buğday ve arpa var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar
Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı
Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanı çöktü, 11 kişi yaralandı
Antalya'da selden etkilenen bölgede çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı

Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı

Barajlar termal kameralarla izlenecek, taşkınlar erken uyarı sistemiyle önlenecek

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet