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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Mehmet Yavaş  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Pınardere köyünde mangal kömürü üretimi de yapılan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu bölgenin yakınında bulunan büyükbaş hayvanlar ise hızla uzaklaştı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale etti.

Hububat ekili geniş bir tarım arazisinde etkili olan yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tarım arazisinde hasara sebep olan yangının ardından ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de olay yerine gelerek konuya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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