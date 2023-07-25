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Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Burak Akay  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


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