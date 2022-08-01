Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale
Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.