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Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Serten Akkaya   | 01.08.2022
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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