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Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 17.56'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alper Şaşmaz  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.56'da, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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