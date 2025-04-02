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Gündem

Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü

Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale sahillerinde görüldü.

Burak Akay  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj, kıyı şeridinin bir bölümünü kapladı.

Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşan müsilaj, Avrupa Yakası'ndaki sahilde de gözlendi.

"Koltuk Barınağı" olarak bilinen eski feribot iskelesine yığılan müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.

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