Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
Çanakkale
Boğazda seyir yapan 6 metrelik özel teknenin makineleri Çanakkale açıklarında arızalandı.
Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.