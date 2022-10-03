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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Burak Akay   | 03.10.2022
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale

Boğazda seyir yapan 6 metrelik özel teknenin makineleri Çanakkale açıklarında arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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