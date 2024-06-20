Çanakkale, Adana ve Balıkesir'deki yangınlara müdahale sürüyor
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale'nin Ezine, Adana'nın Aladağ ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.
Ankara
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üç yangına ilişkin bilgi verildi.
- Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Paylaşımda, ziraat alanında başlayan Çanakkale'nin Ezine bölgesindeki yangın ile Adana'nın Aladağ, Balıkesir'in Bigadiç ilçelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük olduğu bugünlerde lütfen yangınlara karşı duyarlı olalım." uyarısı yapıldı.
Balıkesir'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı
İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde biçerdöverle çalışma yapılırken yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekip, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale etti.
Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.
Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aladağ ilçesi Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.