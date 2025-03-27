Dolar
38.01
Euro
41.15
Altın
3,052.80
ETH/USDT
2,011.00
BTC/USDT
87,010.00
BIST 100
9,612.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ak Parti Çorum İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Vefa iftarı” programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. - VTR -
logo
Gündem

Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında, "yurt dışı çıkış yasağı" ve imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

Zeynep Yeşildal  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Ataklı'nın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinde, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve sözlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu savunan Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ataklı hakkında "imza atma" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı
İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara "yasal olmayan etkinliklere katılmama" çağrısı
Sahte oto yedek parça ilanıyla 210 milyon liralık dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabul etti

Benzer haberler

Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı

Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı

Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

Bahçeli'den DEM Parti heyetinin MHP'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama

Bahçeli'den DEM Parti heyetinin MHP'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama
TBMM'de, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi görüşülecek

TBMM'de, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi görüşülecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet