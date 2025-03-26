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Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında harekete geçti.

Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

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