Camilerde ramazanın son cuması kılındı
Türkiye genelinde camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadir Gecesi: Bir Ömre Bedel Gece" konulu hutbe, cuma vakti, Türkiye genelindeki camilerde okundu.
İstanbul
Fatih, Taksim, Ayasofya, Çamlıca, Eyüpsultan başta olmak üzere kentteki tüm camiler, ramazan ayının son cumasını kılmak için gelen vatandaşlarla dolup taştı.
Taksim Camisi'nde de cemaat cuma namazında tamamen doldururken bazı vatandaşlar bahçede namaz kıldı.
Cami İmamı Yakup Aktaş hutbesinde, Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde olduklarını ve bayramın esenliğine ulaşmaya sayılı günlerin kaldığını belirterek, bu günlerin cehennem azabından kurtuluş günleri olduğunu aktardı.
Aktaş, bu günlerin, Allah'ın bin aydan daha hayırlı kıldığı kadir gecesini içinde barındıran fırsat günleri olduğunu ifade ederek, hutbesinde şunları söyledi:
"Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece, Kadir gecesini idrak edeceğiz inşallah. Kadir gecesi, Cenabıhakk'ın 'Oku' emriyle başlayan ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu vuslat gecesidir. Cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesidir. Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği arınma gecesidir." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da cuma hutbesi irat etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de hutbe irat etti, ardından cuma namazı kıldırdı.
Ramazan-ı şerifin son günlerinde olduklarını söyleyen Erbaş, bayramın esenliğine ulaşmaya sayılı günler kaldığını belirtti.
Bu günlerin, cehennem azabından kurtuluş, dünyevi meşgalelerden sıyrılıp bütün vakitlerini ibadet ve taate ayırdıkları itikaf, ihtiyaç sahiplerini bayram sevincine ortak eden sadaka-i fıtır günleri olduğunu kaydeden Erbaş, bu günlerin, Rabbin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran fırsat günleri olduğunu aktardı.
Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gecede Kadir Gecesi'ni idrak edeceklerini bildiren Erbaş, Kadir Gecesi'nin, Cenabıhakkın 'Oku' emriyle başlayan ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu vuslat gecesi olduğunu dile getirdi.
"Günahların affedildiği arınma gecesidir"
Kadir Gecesi'nin cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesi olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:
"Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği arınma gecesidir. Yüce Rabbimiz, Kadir Suresi'nde bu gecenin kıymetini bizlere şöyle haber vermektedir: 'Biz Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.'. Ramazanı on bir ayın sultanı, Kadir Gecesi'ni bir ömre bedel kılan, Kur'an-ı Kerim'dir. O Kuran ki; Rabbimizin kullarına en büyük nimeti ve rahmetidir. Sözlerin en doğrusu ve en güzelidir. Müminlere şifadır, hakkın ve hakikatin kaynağıdır. O Kuran ki; ilim ve irfanı, edep ve hayayı, helal ve haramı, adalet ve merhameti öğreten bir hidayet rehberidir. Ruhlara huzur veren, yeryüzünü yaşanılır kılan Rabbani bir nurdur. İnsana, kendini, Rabbini, kainatı ve varoluşun gayesini hatırlatan son ilahi mesajdır."
"Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzleri unutmayalım"
Erbaş, "Allah Resulü, bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, 'İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affedilir.' Öyleyse bu geceyi kendimize milat kılalım. Bu geceyi anlamlı kılan Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajlarını gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza aktaralım. Allah'ım, Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet duasıyla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım. Günahlarımıza tövbe edelim, bağışlanmamız için istiğfarda bulunalım. İşte o zaman, bölük bölük inen meleklerin varlığıyla sıkıntılarımız hafifleyecek, inşiraha erecek gönüllerimiz ve sekinet bulacak ruhlarımız." ifadelerini kullandı.
Ramazanın bu son günlerinde eda etmeleri gereken ibadetlerden birinin de sadaka-i fıtır olduğunu anlatan Erbaş, hutbeyi şöyle sürdürdü:
"Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası, ramazana kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası, dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde, fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım. Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzleri unutmayalım. Onların da neşe içinde bayrama kavuşmalarına katkı sunalım. Unutmayalım ki, hayır ve hasenat olarak ne harcarsak, Allah onun yerine daha iyisini verecektir. Bu vesileyle Kadir Gecemizi tebrik ediyor, birlik ve beraberlik, sıhhat ve afiyet, huzur ve mutluluk içinde, bağışlanmamış tek bir günahı bırakmaksızın bizleri bayram sabahına ulaştırmasını Cenabıhaktan niyaz ediyorum."
Sakarya
Sakarya'da kent genelindeki camiler dolarken, cemaatin bir kısmı dışarıya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.
Serdivan ilçesindeki Karşıyaka Camisi'nde cemaat, "Kadir Gecesi: Bir Ömre Bedel Gece" konulu hutbeyi dinledikten sonra cuma namazı için saf tuttu.
Karabük
Karabük'teki camilerde, ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Camisi'ne gelenler, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.
Daha sonra namaz kılan cemaat, dua etti.
Bartın
Bartın'da ramazan ayının son cuma namazında camiler doldu.
Kent merkezindeki Orta Camisi'nde, Kadir Gece’sinin önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.
Ezanın okunmasıyla cami avlusu ve kaldırımlara serilen kilim üzerinde de saf tutan cemaat, cuma namazını kıldı.
Kocaeli
Kocaeli’de, ramazan ayının son cuma namazı dolayısıyla Müslümanlar camilere akın etti.
Gebze ilçesinde bulunan tarihi çoban Mustafa Paşa Camisi'nde cuma namazını kılmak üzere camiye gelenler, camiye sığmayınca avluda saf tuttu.
Namaz öncesinde verilen vaazı dinleyen cemaat, daha sonra namaz kılıp dua etti.
Bolu
Bolu'da, ramazan ayının son cuma namazında Müslümanlar camileri doldurdu.
Yıldırım Beyazıt Cami ile Kadı Cami'ye gelenler, verilen vaazı dinledi.
Cemaat daha sonra cuma namazını eda etti.
Depremlerden etkilenen Malatya ve Kilis'te cuma namazı kılındı
"Asrın felaketi" diye adlandırılan 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde Rahmi Akıncı Camii'nde, cuma namazı öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar daha sonra Kadir Gecesi'nin faziletlerine değinilen hutbeyi dinleyip cuma namazını kıldı.
Kilis'te de Ömer Faruk Kayabaş Camisi cuma namazı için gelenler vatandaşlarla dolup taştı.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da ramazan ayının son cuması çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı.
İskenderun ilçesinde depremlerde minaresi yıkılan, bazı bölümlerinde de hafif hasarlar olan Meydan Mahallesi Camisi'ne gelenler, aynı safta bir araya geldi.
Camide yer kalmaması üzerine bazı vatandaşlar, dışarıya serdikleri sedirlerde cuma namazını kıldı.
İmam namaz öncesi, caminin onarımı için inşaat işlerinden anlayan cemaatten yardım istedi.
Antakya ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını çadır mescitlerde kıldı.
Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'nde kurulan çadır mescide gelenler birlikte saf tuttu.
Mescitte yer bulamayan cemaat dışarıda serilen hasırlar ve yanlarında getirdikleri seccadelerde namazı kılarak, dua etti.
Trakya
Trakya'da başta Selimiye Camisi olmak üzere camilerde on bir ayın sultanı ramazan ayının son cuma namazı kılındı.
Cuma hutbesinde pazartesiyi salıya bağlayan gecede Kadir Gecesi'nin idrak edileceği anımsatılarak faziletleri anlatıldı.
Ayrıca fıtır sadakası ibadetinin de bayrama erişmenin şükrü niteliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan hutbede, fitre olarak da bilinen bu dayanışma ve paylaşma bilincinin topluma yayılmasında önemli olduğunun altı çizildi.
Tekirdağ'da ramazan ayının son cuma namazı için vatandaşlar başta tarihi Rüstempaşa Cami'si olmak üzere tüm camileri doldurdu.
Cuma vakti saf tutan vatandaşlardan bazıları cami içerisinde yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazını kıldı ve dua etti.
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere pek çok camide ramazanın son cuma namazı eda edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.