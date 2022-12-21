Dolar
18.67
Euro
19.86
Altın
1,816.33
ETH/USDT
1,217.00
BTC/USDT
16,850.00
BIST 100
5,460.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez arayan kadına para cezası

Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kişiye para cezası verildi

Orhan Pehlül   | 21.12.2022
Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez arayan kadına para cezası

Adıyaman

Alınan bilgiye göre, kentte bir kadın sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 defa aradı.

Hattı meşgul eden kadını bulmak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin adresini tespit etti.

Kadına 561 lira idari para cezası uygulandı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon mücadelesinde Türk devletleri ile ortak platformlar kurmalıyız
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Türkiye'ye ayrılacak hac kotası ocakta belli olacak
Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönen "Koca Yusuf"ların personeline telefonda hitap etti

Benzer haberler

Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez arayan kadına para cezası

Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez arayan kadına para cezası

Adıyaman Valisi Çuhadar, 'Mazlumun ahı' fotoğrafına oy verdi

Dede mesleği yemeniciliği kızıyla yaşatıyor

Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri için hedef 10 bin ziyaretçi

Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri için hedef 10 bin ziyaretçi
Ayakkabı sektörü, 2022'yi 1,3 milyar doları aşan ihracatla tamamlamayı hedefliyor

Ayakkabı sektörü, 2022'yi 1,3 milyar doları aşan ihracatla tamamlamayı hedefliyor
Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona erdi

Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet