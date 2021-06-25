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ByLock yüklü telefonlar duşa kabinden çıktı

Denizli'de FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı öne sürülen 3 şüphelinden 2'si cezaevine gönderildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 25.06.2021
ByLock yüklü telefonlar duşa kabinden çıktı

Denizli

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri öğrencilerden sorumlusu mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalandı.

Zanlılardan askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C'nin evindeki aramada banyodaki duşa kabinin altındaki bölmeye gizlenmiş halde ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.C. ile E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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