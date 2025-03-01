Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,233.40
BTC/USDT
84,354.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammet Tarhan  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Istanbul

Buna göre, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl, Türkiye'nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar ve Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy atandı.

Ayrıca, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Lefkoşa Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan ve Roma Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen getirildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğanlı paylaşım
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye 52 tır insani yardım malzemesi gönderdi
Bakan Kurum'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Benzer haberler

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bruselloz hastalığıyla mücadeleye ilişkin esaslar düzenlendi

Atama kararları Resmi Gazete'de

İnternetten verilen bireysel kurs ile ürün tanıtım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetlere KDV istisnası

İnternetten verilen bireysel kurs ile ürün tanıtım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetlere KDV istisnası
Sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet