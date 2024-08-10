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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Selim Esenli ise Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğine atandı.

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