Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Selim Esenli ise Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğine atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.