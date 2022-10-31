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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fuat Kabakcı   | 31.10.2022
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Daimi Temsilciliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü Yardımcısı Güven Begeç, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdürü Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

Öte yandan Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar merkeze alındı.



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