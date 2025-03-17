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Büyükçekmece'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu

Büyükçekmece'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Abdülkerim Güzel  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Büyükçekmece'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul

D-100 kara yolu Edirne istikametinde M.K. idaresindeki 34 LRF 016 plakalı servis minibüsü, S rampası mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre aksayan trafik akışı, servis minibüsünün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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