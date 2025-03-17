Büyükçekmece'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu
Büyükçekmece'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul
D-100 kara yolu Edirne istikametinde M.K. idaresindeki 34 LRF 016 plakalı servis minibüsü, S rampası mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazada yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre aksayan trafik akışı, servis minibüsünün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.