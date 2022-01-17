Büyükçekmece'de depoda çıkan yangın söndürüldü
Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemesi deposunda çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Türkoba Mahallesi Sınır Caddesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.