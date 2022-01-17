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Büyükçekmece'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemesi deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kübra Kara, Halis Akyıldız   | 17.01.2022
Büyükçekmece'de depoda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Türkoba Mahallesi Sınır Caddesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

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