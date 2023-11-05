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Bursaray'ın duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Cem Şan  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Bursaray'ın duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Bursa

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, merkezden İzmir istikametine giden Mustafa G. idaresindeki 10 ADF 524 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bursaray'ın duvarına çarpıktan sonra savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mustafa G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Samet S. araçta sıkıştı.

112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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