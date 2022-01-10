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Bursa'da trafik kazasında 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 itfaiye personeli yaşamını yitirdi.

Mustafa Yılmaz, Sergen Sezgin   | 10.01.2022
Bursa'da trafik kazasında 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti

Bursa

Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.

Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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