Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren genç yaşamını yitirdi.
Bursa
Alınan bilgiye göre, İnegöl'de yaşayan Nurullah Adak (19), gezmek için turla İznik'e geldi.
İznik Gölü'nün Göllü Mahallesi kesiminde serinlemek için suya giren Adak bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşlar Adak'ı sudan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Adak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.