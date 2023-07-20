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Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren genç yaşamını yitirdi.

Şenol Poyraz  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Bursa

Alınan bilgiye göre, İnegöl'de yaşayan Nurullah Adak (19), gezmek için turla İznik'e geldi.

İznik Gölü'nün Göllü Mahallesi kesiminde serinlemek için suya giren Adak bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşlar Adak'ı sudan çıkardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Adak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

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