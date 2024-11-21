Dolar
34.50
Euro
36.28
Altın
2,672.18
ETH/USDT
3,347.80
BTC/USDT
97,960.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul’da “SPOINT İnşaat Proje Tanıtım Programı” öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mustafa Bikeç, Harun Şekerli  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Bursa'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Harun Şekerli/AA

Bursa

Kent merkezi ile İnegöl ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan alt geçit sağanak yağış sonrası suyla doldu. Yağışın ardından alt geçitte biriken su, araç geçişlerini zorlaştırırken, polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. ​​​​​​​

Ayrıca, İstanbul havalimanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda uçak da Yenişehir Havaalanı'na iniş yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararının "umut verici" olduğunu belirtti

Benzer haberler

Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak etkili oldu

Trakya'da sağanak ve fırtına yer yer etkili oluyor

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin tamamı iptal edildi

Bursa'da fırtına ağaçlar ve çöp konteynerlerini devirdi, araçlara zarar verdi

Bursa'da fırtına ağaçlar ve çöp konteynerlerini devirdi, araçlara zarar verdi
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet