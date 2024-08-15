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Bursa'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da çıkan arazi yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Sergen Sezgin, Semih Şahin  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Bursa'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasında görülen yangının, çevredeki geri dönüşüm tesisi ve odun depolarına sıçramaması için önlem alan ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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