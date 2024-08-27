Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa
İlçeye bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.