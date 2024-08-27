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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Şenol Poyraz  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa

İlçeye bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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