Dolar
18.49
Euro
17.67
Altın
1,623.17
ETH/USDT
1,285.10
BTC/USDT
18,748.00
BIST 100
3,265.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
logo
Gündem

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.

Mustafa Yılmaz   | 28.09.2022
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Sabah Oğur Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi
Mersin Valisi Pehlivan, terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

"Osmanlı payitahtı" 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda binlerce misafiri ağırlayacak

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da "Manas Haftası" etkinlikleri başladı

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da "Manas Haftası" etkinlikleri başladı
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet