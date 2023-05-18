Dolar
19.76
Euro
21.44
Altın
1,984.34
ETH/USDT
1,826.80
BTC/USDT
27,376.00
BIST 100
4,661.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaza yapan otomobil bariyerde asılı kaldı.

Mustafa Bikeç  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

Bursa

Arabayatağı Mahallesi Hastane Caddesi'nden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 34 TD 6167 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mimar Sinan Kavşağı alt geçit bariyerine çarptı.

Araç bariyere kalırken, kırılan bariyer ve beton duvar alt geçide düştü. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan otomobilin alt tarafının betona saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmeden asılı kaldığı belirlendi.

Kaza sonrası sürücünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin girişimiyle "İslamofobi" terimi UNESCO'nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında yer alacak
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor

Benzer haberler

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

Pendik'te tır ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Düzce'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi öldü

Bursa'da bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edilecek

Bursa'da bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edilecek
Bursa'da istihdam edilen 85 itfaiye eri zorlu tatbikatlarla göreve hazırlanıyor

Bursa'da istihdam edilen 85 itfaiye eri zorlu tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet