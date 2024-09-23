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Bursa'da işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Uğur Çiçek  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Bursa'da işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Uğur Çiçek/AA

Bursa

Mevlüt Karakurt yöneütimindeki 16 J 3016 plakalı işçi servisi minibüsü, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa'da işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

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