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Gündem

Bursa'da deniz otobüslerinin seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonraki seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Cem Şan   | 20.01.2022
Bursa'da deniz otobüslerinin seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, 17.00 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.



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