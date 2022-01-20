Bursa'da deniz otobüslerinin seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonraki seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, 17.00 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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