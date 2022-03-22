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Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ, Erdinç Aksoy   | 22.03.2022
Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaşanan depremin ardından ekiplerin gerekli çalışmalara hemen başladığını söyledi.

Jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal alanlarla da iletişim halinde olduğunu anlatan Canbolat, "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

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