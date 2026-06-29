Bursa ve İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Saliha Nur Köksal, Metin Aydemir
29 Haziran 2026•Güncelleme: 29 Haziran 2026
İlçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede yakınındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir'de ziraat alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.