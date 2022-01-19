Dolar
13.58
Euro
15.38
Altın
1,813.93
ETH/USDT
3,098.30
BTC/USDT
41,735.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda petrol boru hattının patlaması nedeniyle yol trafiğe kapandı. İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. - VTR
logo
Gündem

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sinan Balcıkoca   | 19.01.2022
Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
Bakan Koca: Hatırlatma dozu aşılarının Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Türkiye'den 83 ülkeye 1,3 milyar dolarlık 'otobüs-minibüs-midibüs' ihracatı yapıldı

Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor

Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor
Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi

Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi
Türkiye'nin çekici ihracatı 1 milyar doları aşarak 2021'de rekor kırdı

Türkiye'nin çekici ihracatı 1 milyar doları aşarak 2021'de rekor kırdı