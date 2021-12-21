Dolar
12.83
Euro
14.74
Altın
1,796.84
ETH/USDT
4,023.80
BTC/USDT
48,747.00
BIST 100
1,936.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. VavaCars Fatih Karagümrük’te teknik sorumluluk görevine getirilen Volkan Demirel düzenlenen imza töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sinan Balcıkoca   | 21.12.2021
Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Öte yandan sabah saatlerinde Bursa ile İstanbul arasındaki 6 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda’da 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması onaylandı
ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi
Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor
'Hatırlatma dozu'nun zamanında yapılması Omicron varyantına karşı koruyor
ABD'de omicron varyantı vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi

Benzer haberler

Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi

Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu
Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası

Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası