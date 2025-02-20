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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Cem Şan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugün 07.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de iptal edilmişti.

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